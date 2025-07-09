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Гоша Куценко мечтает о совместной работе с Ефремовым — что скрывается за этим заявлением

Гоша Куценко объяснил, готов ли он работать с Михаилом Ефремовым в кино
1:15
Шоу-бизнес

Гоша Куценко поделился мечтой о совместной работе с Михаилом Ефремовым. Узнайте, что связывает этих двух актёров.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

Гоша Куценко объяснил, что был бы рад сниматься в одном кинопроекте с Михаилом Ефремовым. Он отметил, что по-прежнему считает Михаила своим другом. Он назвал Ефремова "гениальным актёром", щедрым человеком и личностью с большим сердцем.

Ранее сообщалось, что Ефремова приглашают на работу два театра.

"Я бы мечтал об этом. Я Мишу очень люблю, и мы дружим. С момента поступления в Школу-студию МХАТ, это около 40 лет. Я играл с ним на сцене", — цитирует слова Куценко NEWS.ru.

Актёр напомнил, что Ефремов много занимался делами благотворительности, помогая тяжело больным людям, страдающим ДЦП.

Ранее стало известно, что вышедшего по УДО из тюрьмы Ефремова режиссёр Сергей Кальварский пригласил сниматься в антиутопическом сериале. Работа над проектом планируют завершить не позднее 2027 года.

Роль, по словам автора сериала, написана была специально для Ефремова.

Уточнения

Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).
Получил широкую известность в основном благодаря своим комедийным образам в боевиках — в частности, в фильмах «Мама, не горюй» и «Антикиллер».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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