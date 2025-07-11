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Семь лет молчания: Гоген Солнцев рассказал о трагедии, которая навсегда изменила его жизнь

Гоген Солнцев раскрыл детали убийства возлюбленной
1:41
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев поделился душераздирающей историей, которая произошла в его жизни семь лет назад. В эфире телепрограммы "Основано на реальных событиях" он рассказал о трагической гибели своей возлюбленной Галины Ивановой. По словам артиста, девушка была зверски убита в Битцевском парке в 2017 году.

Битцевский парк
Фото: commons.wikimedia.org by EX690662, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Битцевский парк

Солнцев вспоминает, что Галина любила гулять в парке недалеко от своего дома в Ясенево. В тот роковой день её нашли мертвой — она стала жертвой изнасилования и жестокого убийства. Шокирующим совпадением стало то, что в тот же день в парке было обнаружено ещё одно тело, что породило слухи о появлении нового маньяка.

В то время Гоген уже был известен благодаря своим появлениям на телевидении, но после трагедии он надолго ушёл в тень. Он чувствовал, что судьба испытывает его, ведь это была не первая потеря любимого человека. Ранее он пережил смерть беременной подруги, и теперь, когда он снова был счастлив в отношениях, его постигло новое горе.

Солнцев долгое время молчал о случившемся, но, получив разрешение от родителей Галины, решил рассказать свою историю. Он надеется, что публичное освещение трагедии поможет сдвинуть дело с мёртвой точки и привлечь внимание к нераскрытому преступлению. Артист подчеркнул, что убийство не имеет срока давности и что он не намерен сдаваться в поисках справедливости. Он верит, что его рассказ может стать ключом к поимке убийцы, который до сих пор остаётся на свободе.

Уточнения

Природно-исторический парк «Би́тцевский лес» — особо охраняемая природная территория, второй по величине парк Москвы (2208,4 га), уступающий по размерам только парку Лосиный Остров.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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