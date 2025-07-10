Алла-Виктория Киркорова шокирована: почему её забанили в TikTok?

Дочь известного российского артиста Филиппа Киркорова, 13-летняя Алла-Виктория поделилась с подписчиками в своём Telegram-канале новостью о том, что ей временно заблокировали возможность оставлять комментарии в TikTok.
По словам девочки, блокировка продлится всего один день, но точная дата снятия ограничения ей не известна. В комментариях к её посту одна из подписчиц предположила, что причиной блокировки могли стать негативные высказывания самой Аллы-Виктории. Однако дочь певца быстро опровергла это мнение, отметив, что если бы она действительно писала что-то оскорбительное, то наказание было бы более серьёзным.
"Мне больше гадостей пишут", — добавила она, подчёркивая, что не стоит делать поспешные выводы.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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