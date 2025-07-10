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Российские двери закрываются для Вакарчука: что ждёт лидера Океана Эльзы

Фронтмену Океана Эльзы могут закрыть въезд в Россию: последние новости
0:43
Шоу-бизнес

По информации, полученной РИА Новости от источника в правоохранительных органах, въезд в Россию для Святослава Вакарчука, фронтмена популярной украинской группы "Океан Эльзы", скорее всего, будет закрыт.

Святослав Вакарчук
Фото: commons.wikimedia.org by Azure, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Святослав Вакарчук

Представители ведомства пояснили, что на данный момент существуют причины, препятствующие его посещению страны. Стоит отметить, что с марта 2022 года Вакарчук служит в Вооружённых Силах Украины, занимая должность офицера, отвечающего за морально-психологическую поддержку.

Помимо военной службы, он продолжает свою музыкальную деятельность, давая концерты в поддержку украинской армии.

Уточнения

Святосла́в Ива́нович Вакарчу́к (укр. Святослав Іванович Вакарчук; род. 14 мая 1975, Мукачево, Закарпатская область) — украинский музыкант, автор песен, политический деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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