Российские двери закрываются для Вакарчука: что ждёт лидера Океана Эльзы

Фронтмену Океана Эльзы могут закрыть въезд в Россию: последние новости

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По информации, полученной РИА Новости от источника в правоохранительных органах, въезд в Россию для Святослава Вакарчука, фронтмена популярной украинской группы "Океан Эльзы", скорее всего, будет закрыт.

Фото: commons.wikimedia.org by Azure, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Святослав Вакарчук

Представители ведомства пояснили, что на данный момент существуют причины, препятствующие его посещению страны. Стоит отметить, что с марта 2022 года Вакарчук служит в Вооружённых Силах Украины, занимая должность офицера, отвечающего за морально-психологическую поддержку.

Помимо военной службы, он продолжает свою музыкальную деятельность, давая концерты в поддержку украинской армии.

Уточнения

Святосла́в Ива́нович Вакарчу́к (укр. Святослав Іванович Вакарчук; род. 14 мая 1975, Мукачево, Закарпатская область) — украинский музыкант, автор песен, политический деятель.



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