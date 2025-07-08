Развод актёра Андрея Мерзликина: подробности от Ксении Собчак

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что брак Андрея Мерзликина с Анной Осокиной был официально расторгнут.
Ксения Собчак высказалась об официальном разводе актёра Андрея Мерзликина с супругой Анной Осокиной.
"Всё-таки развелся со своей женой", — написала журналистка.
Она напомнила, что первое известие о расставании супругов, которые воспитывают четверых детей, было 15 июня. Официально точку в отношениях поставили в День Любви, семьи и верности.
"Андрей и Анна считались одной из самых крепких семей нашей киноиндустрии, никаких скандалов и хайпа, во многом это заслуга Анны: все эти годы именно она была его агентом, отвечая практически за все стороны карьеры актера", — сообщила Ксения в своём Telegram-канале.
Собчак обратила внимание на то, что расставание прошло мирно. Мерзликин опроверг слухи о супружеской измене.
Андре́й Ильи́ч Мерзли́кин (род. 24 марта 1973, Калининград, Московская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и телеведущий; Заслуженный артист Российской Федерации (2018).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.