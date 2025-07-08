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Развод актёра Андрея Мерзликина: подробности от Ксении Собчак

Собчак рассказала, как прошёл развод Андрея Мерзликина
1:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что брак Андрея Мерзликина с Анной Осокиной был официально расторгнут.

Актёр Андрей Мерзликин
Фото: ВК-аккаунт Андрея Мерзликина by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Андрей Мерзликин

Ксения Собчак высказалась об официальном разводе актёра Андрея Мерзликина с супругой Анной Осокиной.

"Всё-таки развелся со своей женой", — написала журналистка.

Она напомнила, что первое известие о расставании супругов, которые воспитывают четверых детей, было 15 июня. Официально точку в отношениях поставили в День Любви, семьи и верности.

"Андрей и Анна считались одной из самых крепких семей нашей киноиндустрии, никаких скандалов и хайпа, во многом это заслуга Анны: все эти годы именно она была его агентом, отвечая практически за все стороны карьеры актера", — сообщила Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак обратила внимание на то, что расставание прошло мирно. Мерзликин опроверг слухи о супружеской измене.

Уточнения

Андре́й Ильи́ч Мерзли́кин (род. 24 марта 1973, Калининград, Московская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и телеведущий; Заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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