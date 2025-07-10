19 рублей от сестры: брат Блиновской рассказал о единственном денежном переводе от блогерши

19 рублей от сестры: шокирующая история финансовой поддержки от Блиновской

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Останин, брат известной блогерши Елены Блиновской, столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями после возбуждения уголовного дела против его сестры. Как сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT, всё имущество Александра было арестовано, и теперь он пытается вернуть себе недвижимость и денежные средства.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

В интервью Александр поделился, что до начала проблем у него было 5 миллионов рублей наличными, 4 миллиона на банковских счетах, а также две квартиры. Он подчеркнул, что в одной из квартир проживают его дети, и выразил недоумение по поводу попыток изъятия имущества, приобретённого задолго до того, как его сестра стала популярной.

Останин также заявил, что за всё время Елена не оказывала ему существенной финансовой поддержки. Единственным исключением стал перевод в размере 19 рублей, который, по его словам, был возвратом давнего детского долга.

Несмотря на возникшие трудности, Александр продолжает поддерживать связь с сестрой, однако общение с племянниками у него практически отсутствует.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.



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