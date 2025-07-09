Молодой музыкант из Тамбова побил рекорды Spotify — вот какой трек стал настоящим хитом

Музыкальный трек парня из Тамбова признан одним из самых популярных в истории эмбиент-музыки

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант из Тамбова, записывающий треки под псевдонимом Oneheart, побил все рекорды по прослушиваниям в Spotify.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Волынкина by неизвестен is licensed under public doman Музыкант Дмитрий Волынкин

19-летний Дмитрий Волынкин известен на просторах Сети как Oneheart. Молодой человек сочиняет музыку в стиле эмбиент.

Трек уроженца Тамбова под названием Snowfall признан одним из самых популярных в истории эмбиент-музыки. На Spotify у данной композиции набралось около миллиард прослушиваний.

Сейчас музыкант делает совместный трек с MOBY. Его наградили двойной платиной RIAA в США. В 2024 году Волынкина номинировали на "Грэмми" в номинации "Лучший нью-эйдж альбом".

Ранее певица Катя Лель высказалась о песне российских школьниц "Сигма бой".

Уточнения

Э́мбиент (англ. ambient «окружающий») — стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра. Эмбиент часто характеризуют атмосферным, обволакивающим, ненавязчивым, фоновым звучанием.



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