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Молодой музыкант из Тамбова побил рекорды Spotify — вот какой трек стал настоящим хитом

Музыкальный трек парня из Тамбова признан одним из самых популярных в истории эмбиент-музыки
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Шоу-бизнес

Музыкант из Тамбова, записывающий треки под псевдонимом Oneheart, побил все рекорды по прослушиваниям в Spotify.

Музыкант Дмитрий Волынкин
Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Волынкина by неизвестен is licensed under public doman
Музыкант Дмитрий Волынкин

19-летний Дмитрий Волынкин известен на просторах Сети как Oneheart. Молодой человек сочиняет музыку в стиле эмбиент.

Трек уроженца Тамбова под названием Snowfall признан одним из самых популярных в истории эмбиент-музыки. На Spotify у данной композиции набралось около миллиард прослушиваний.

Сейчас музыкант делает совместный трек с MOBY. Его наградили двойной платиной RIAA в США. В 2024 году Волынкина номинировали на "Грэмми" в номинации "Лучший нью-эйдж альбом".

Ранее певица Катя Лель высказалась о песне российских школьниц "Сигма бой".

Уточнения

Э́мбиент (англ. ambient «окружающий») — стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра. Эмбиент часто характеризуют атмосферным, обволакивающим, ненавязчивым, фоновым звучанием. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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