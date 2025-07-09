Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раннее отключение пистолета при заправке связано с углом и вентиляцией бака
Легкий скарпаччо с цукини: полезное для здоровья блюдо за 40 минут
От этих трёх ошибок волосы становятся слабыми и тонкими — узнайте, что делать
США введут 200% тариф на фармпродукцию — Трамп объявил на заседании 8 июля
Эксперты оценили влияние жевательных кетоконфет на вес при кетодиете
Врачи предупредили об опасности натуральных соков при диабете и ожирении
Имбирь и лимон в рационе помогают похудеть за неделю — рекомендации диетологов
Самый долгий авиарейс: как экипаж Singapore Airlines работает 18 часов 45 минут в небе
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины

Ясно дело, если это не Джефф Безос: Бушина об обвинениях в адрес мужа Бородиной

Подруга Бородиной признала, что Сердюков не дотягивает до Джеффа Безоса
1:18
Шоу-бизнес

Близкая подруга Ксении Бородиной объяснила мотивы Николая Сердюкова, который настоял на свадьбе с популярной телеведущей.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Свадьбу Ксении Бородиной и Николая Сердюкова считают мезальянсом из-за разницы в материальном положении жениха и невесты. На блогера посыпались бесчисленные нападки, так как его заподозрили в корыстных мотивах.

Подруга Бородиной Елена Бушина призвала прекратить травлю новоиспечённого мужа Ксении. Она уверена, что телеведущая самодостаточна и без своих миллионов.

"Ясное дело, если жених Ксюши не Джефф Безос, то кто бы ни был на его месте, писать будут про расчет. Но Ксюша красивая молодая и успешная — в нее невозможно не влюбиться. Уже с их первых свиданий было понятно — дело дойдет до свадьбы", — выразила своё мнение звезда "Дома-2".

Она отметила, что главное, что молодожёны счастливы, молоды и любят друг друга. Она заверила, что Николай имеет хороший ежемесячный доход. Бушина призвала всех хейтеров отписаться от Ксении, чтобы не омрачать её счастье негативными комментариями.

Ранее Ксения Бородина услышала шокирующую клятву от Сердюкова.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты составили топ-10 надёжных авто в Росси
Авто
Эксперты составили топ-10 надёжных авто в Росси
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Последние материалы
Имбирь и лимон в рационе помогают похудеть за неделю — рекомендации диетологов
Самый долгий авиарейс: как экипаж Singapore Airlines работает 18 часов 45 минут в небе
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины
Западная Антарктида под угрозой: таяние льда и вулканическая активность
Как избежать розового лишая в Таиланде: советы от иммунолога Владислава Жемчугова
Трамп отложил повышение пошлин до 1 августа, оставив возможность переговоров
Синоптики прогнозируют жару до +35: как спасти урожай на участке
Модели с хроническим расходом масла — данные владельцев и автосервисов
Эффект короткого дня: учёные раскрыли связь между Луной и скоростью вращения Земли
Польза и вкус в одном блюде: котлеты из молодой капусты – рецепт для здоровья и удовольствия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.