Ясно дело, если это не Джефф Безос: Бушина об обвинениях в адрес мужа Бородиной

Подруга Бородиной признала, что Сердюков не дотягивает до Джеффа Безоса

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Близкая подруга Ксении Бородиной объяснила мотивы Николая Сердюкова, который настоял на свадьбе с популярной телеведущей.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Свадьбу Ксении Бородиной и Николая Сердюкова считают мезальянсом из-за разницы в материальном положении жениха и невесты. На блогера посыпались бесчисленные нападки, так как его заподозрили в корыстных мотивах.

Подруга Бородиной Елена Бушина призвала прекратить травлю новоиспечённого мужа Ксении. Она уверена, что телеведущая самодостаточна и без своих миллионов.

"Ясное дело, если жених Ксюши не Джефф Безос, то кто бы ни был на его месте, писать будут про расчет. Но Ксюша красивая молодая и успешная — в нее невозможно не влюбиться. Уже с их первых свиданий было понятно — дело дойдет до свадьбы", — выразила своё мнение звезда "Дома-2".

Она отметила, что главное, что молодожёны счастливы, молоды и любят друг друга. Она заверила, что Николай имеет хороший ежемесячный доход. Бушина призвала всех хейтеров отписаться от Ксении, чтобы не омрачать её счастье негативными комментариями.

Ранее Ксения Бородина услышала шокирующую клятву от Сердюкова.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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