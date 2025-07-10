После концерта — шок: Павел Кашин стал жертвой странного обмана

Павел Кашин вызвал полицию после угрозы от фаната

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Павел Кашин, популярный певец 90-х, оказался в центре тревожной ситуации и обратился в правоохранительные органы.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Павел Кашин

По информации, опубликованной в Telegram-канале SHOT, после своего выступления в одном из московских клубов к артисту в гримёрку пришёл фанат, который сообщил о возможном покушении на его жизнь.

По словам поклонника, на крышах зданий якобы расположились снайперы, готовые к атаке. Встревоженный этой новостью, Кашин немедленно вызвал полицию. Правоохранительные органы провели проверку места, но никаких угроз не обнаружили. В настоящее время они занимаются поиском человека, который сообщил о потенциальной опасности.

Уточнения

Па́вел Ка́шин (настоящее имя Павел Петрович Кваша́; род. 4 марта 1967, Кустанай) — советский и российский автор-исполнитель, поэт, музыкант, актёр.



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