Фёдор Смолов под угрозой: как скандальная история в кафе может обернуться для него тюрьмой?

Футболист Фёдор Смолов рискует лишиться свободы после скандальной истории в московском кафе.
Фёдору Смолову грозит серьёзная уголовная ответственность вплоть до восьми лет заключения вследствие происшествия в столичной кофейне "Кофемания".
Согласно сообщениям журналистов, спортсмен, якобы участвовавший в нападении на предпринимателей, ныне рискует стать фигурантом уголовного дела.
Если один из потерпевших, 52-летний челябинский предприниматель получит заключение экспертов о нанесённом тяжёлом вреде здоровья (например, сломанные лицевые кости), против нападающего могут возбудить уголовное производство согласно статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Однако сам футболист также предпринял активные шаги и подал заявление в правоохранительные органы относительно факта шантажа. Он утверждает, что после случившегося конфликта злоумышленники потребовали с него сумму в размере двадцати миллионов рублей.
Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2018). Входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионатов России.
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