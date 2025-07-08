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Фёдор Смолов под угрозой: как скандальная история в кафе может обернуться для него тюрьмой?

Фёдору Смолову грозит солидный тюремный срок после инцидента в московской Кофемании
1:05
Шоу-бизнес

Футболист Фёдор Смолов рискует лишиться свободы после скандальной истории в московском кафе.

Тюрьма
Фото: flickr.com by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тюрьма

Фёдору Смолову грозит серьёзная уголовная ответственность вплоть до восьми лет заключения вследствие происшествия в столичной кофейне "Кофемания".

Согласно сообщениям журналистов, спортсмен, якобы участвовавший в нападении на предпринимателей, ныне рискует стать фигурантом уголовного дела.

Если один из потерпевших, 52-летний челябинский предприниматель получит заключение экспертов о нанесённом тяжёлом вреде здоровья (например, сломанные лицевые кости), против нападающего могут возбудить уголовное производство согласно статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однако сам футболист также предпринял активные шаги и подал заявление в правоохранительные органы относительно факта шантажа. Он утверждает, что после случившегося конфликта злоумышленники потребовали с него сумму в размере двадцати миллионов рублей.

Уточнения

Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2018). Входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионатов России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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