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Ксения Собчак заметила: Бейонсе в костюме российского флага

Собчак сравнила Бейонсе с Надеждой Кадышевой после субстанции
0:51
Шоу-бизнес

Ксения Собчак не прошла мимо выступления американской певицы Бейонсе, которая вышла на сцену в наряде в цветах российского флага.

Певицы Бейонсе и Надежда Кадышева
Фото: ВК-аккаунт Надежды Кадышевой by неизвестен is licensed under public doman
Певицы Бейонсе и Надежда Кадышева

Собчак нашла схожесть между Надеждой Кадышевой и Бейонсе

Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале серию фотографий певицы США Бейонсе. На снимках королева американского R&B блистала в костюме с бахромой в бело-сине-красных цвета.

Собчак нашла схожесть между Надеждой Кадышевой и Бейонсе

Патриотический антураж звезды США навёл журналистку на мысль о самой любимой российской молодёжью певице Надежды Кадышевой, выступающей с песнями, стилизованные под русский фольклор.

"Надежда Кадышева на Субстанции неплохо так апгрейднулась", — поделилась остротой с подписчиками Ксения.

Уточнения

Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер (англ. Beyoncé Giselle Knowles-Carter; род. 4 сентября 1981, Хьюстон, США), более известна мононимно как Бейо́нсе (произносится /biˈjɒnseɪ/ би-йон-сей) — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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