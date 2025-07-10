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Сломанный палец из-за постельного белья: как Анфиса Чехова получила травму

Сломанный палец из-за домашней работы: история Анфисы Чеховой
0:56
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками неожиданной новостью: она получила травму, выполняя обычную домашнюю работу. Звезда призналась, что сломала палец, пытаясь заправить постель.

Анфиса Чехова
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анфиса Чехова

В своём блоге Анфиса рассказала, что обычно эту задачу выполняет её помощница, но в её отсутствие ей пришлось самой взяться за дело. Во время заправки постельного белья между матрасом и кроватью она почувствовала резкую боль в пальце. На следующее утро палец распух, стал болеть и деформировался.

Чехова была удивлена и не могла понять, как такое возможно. Она вспомнила похожий случай с комикессой Ириной Мягковой, которая сломала палец, открывая упаковку с постельным бельём. Анфиса в шутку призвала своих подписчиков быть осторожными с этим, казалось бы, безобидным предметом домашнего обихода.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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