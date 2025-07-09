Никогда не предавайте: Бузова обратилась к Авериной и Соловьёву с трогательными пожеланиями

Поющая ведущая Ольга Бузова побывала на свадьбе фигуристов Дмитрия Соловьёва и Дины Авериной.
Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале фото со свадьбы звёзд фигурного катания Дмитрия Соловьёва и Дины Авериной.
Звезда "Дома-2" выбрала для свадебного торжества изумрудное платье с открытыми плечами.
Бузова обратилась к молодожёнам с трогательными пожеланиями в день семьи, любви и верности.
"С праздником мои любимые. Берегите Любовь и никогда не предавайте. Ведь в этом мире так мало половин", — пожелала новоиспечённым супругам Ольга.
Ранее Филипп Киркоров и Ольга Бузова устроили шоу на концерте Димы Билана.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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