Никогда не предавайте: Бузова обратилась к Авериной и Соловьёву с трогательными пожеланиями

Бузова трогательно поздравила с бракосочетанием Аверину и Соловьёва

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова побывала на свадьбе фигуристов Дмитрия Соловьёва и Дины Авериной.

Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Ольга Бузова и фигурист Дмитрия Соловьёв и Дина Аверина

Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале фото со свадьбы звёзд фигурного катания Дмитрия Соловьёва и Дины Авериной.

Звезда "Дома-2" выбрала для свадебного торжества изумрудное платье с открытыми плечами.

Бузова обратилась к молодожёнам с трогательными пожеланиями в день семьи, любви и верности.

"С праздником мои любимые. Берегите Любовь и никогда не предавайте. Ведь в этом мире так мало половин", — пожелала новоиспечённым супругам Ольга.

Ранее Филипп Киркоров и Ольга Бузова устроили шоу на концерте Димы Билана.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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