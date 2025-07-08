Почему Татьяна Навка называет мужа белогвардейцем: секрет семейной жизни

Татьяна Навка рассказала, как ласково называет Дмитрия Пескова

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка призналась, как в неформальном общении называет своего супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Песков

На свадьбе фигуристов Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва произнесла тост Татьяна Навка.

"Наш купец тоже хорош. У вас товар, у нас купец", — озорно произнесла спортсменка.

Она объяснила, что пришла на свадьбу гостьей со стороны жениха. Навка отметила особую элегантность Дмитрия Соловьева.

"Я своего мужа называю белогвардейцем, настолько он элегантен", — отметила фигуристка.

Ранее Дмитрий Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой.

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России.



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