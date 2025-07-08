Фигуристка Татьяна Навка призналась, как в неформальном общении называет своего супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
На свадьбе фигуристов Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва произнесла тост Татьяна Навка.
"Наш купец тоже хорош. У вас товар, у нас купец", — озорно произнесла спортсменка.
Она объяснила, что пришла на свадьбу гостьей со стороны жениха. Навка отметила особую элегантность Дмитрия Соловьева.
"Я своего мужа называю белогвардейцем, настолько он элегантен", — отметила фигуристка.
Ранее Дмитрий Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой.
Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.