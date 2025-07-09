Добро пожаловать в семью, мой красивый малыш: Анна Asti наконец-то исполнила свою заветную мечту

Взволнованные фанаты поздравляют Анну Asti с новым питомцем: кто он такой?

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная исполнительница Анна Asti поделилась с поклонниками личной радостью. В её жизни появился новый член семьи — роскошный чёрный конь. Певица не скрывала восторга, опубликовав трогательные снимки с питомцем и признавшись, что давно мечтала о таком приобретении.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Asti

"Добро пожаловать в семью, мой красивый малыш", — написала она в своём блоге.

Поклонники тут же отреагировали на публикацию, засыпав Анну поздравлениями и комплиментами новому питомцу. Многие отметили, что конь невероятно красив и грациозен, а некоторые даже предположили, что приобретение животного может быть связано с желанием певицы отвлечься от личных переживаний.

Эта новость прозвучала на фоне слухов о переменах в личной жизни Анны. Уже несколько месяцев в прессе и социальных сетях активно обсуждается её разрыв с супругом.

Уточнения

А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица.



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