Алёна Водонаева осваивает американские аттракционы и обучает иностранцев русскому мату

Алёна Водонаева заявила, что учит иностранцев в США русскому мату

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева, празднуя день рождения в США, шокирует иностранцев русским матом, осваивая страшные американские аттракционы.

Фото: Телеграм-канал Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman Модель Алёна Водонаева

Алёна Водонаева, показала, как весело отдыхает в США. Модель показала, как платит долларами за то, чтобы пощекотать себе нервы, катаясь на американских аттракционах.

Звезда телестройки призналась, что очень боится крутых горок, однако упорно продолжает осваивать самые страшные аттракционы в США.

"Зачем я всё время прусь на все карусели, умираю там от страха и обучаю иностранцев русскому мату?" — написала Алёна в своём Telegram-канале.

Ранее Алёна Водонаева прокомментировала призыв Ксении Собчак запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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