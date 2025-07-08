Бейонсе удивила триколором: почему её наряд вызвал смятение у российских поклонников?

Бейонсе вышла на сцену в наряде в цветах российского флага

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская певица Бейонсе, выступающая в стиле R'n'B, удивила публику своим нарядом, напоминающим по цвету российский флаг.

Фото: Телеграм-канал СтарХита by неизвестен is licensed under public doman Певица Бейонсе

Бейонсе озадачила зрителей, появившись на сцене в наряде, представляющим собой российский триколор. Одежда певицы по цвету совпадала с чередованием цветов российского флага.

Сценический образ звезды представлял с собой комбинезон с переливающейся бахромой.

Российские интернет пользователи пошутили, что Бейонсе является "агентом Кремля".

Ранее певицу уже замечали в пристрастии к российскому триколору. В цветах российского флага били выполнены её "крылья-рукава".

"Поддержка пришла откуда не ждали", — иронизировали в Сети.

Уточнения

Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер (англ. Beyoncé Giselle Knowles-Carter; род. 4 сентября 1981, Хьюстон, США), более известна мононимно как Бейо́нсе (произносится /biˈjɒnseɪ/ би-йон-сей) — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.



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