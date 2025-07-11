Садальский назвал обделённых страной звёзд, которые остаются без званий

Садальский перечислил имена артистов, которым принципиально не дают звания народных

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский возмущён тем, что многие именитые артисты до сих пор не получили звания народных артистов России.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Киноплёнка

Садальский придумал для артистов, которых не жалуют российские чиновники, особый термин — "инородный артист".

К числу тех, кому принципиально не дают звания, он отнёс Владимира Конкина.

"И неважно, кто из них достоин большего или меньшего — на фоне сегодняшней серой массы заслуженных и народных, это действительно звезды, чьи фильмы, роли, песни уже давно внесены в золотой фонд российского кинематографа", — выразил своё мнение Станислав Юрьевич.

Он напомнил, что даже Владимиру Высоцкому дали звание только посмертно.

Посетовал актёр и на то, что без звания остаётся Жанна Агузарова, а Сергею Пенкину присвоили звание заслуженного лишь полтора назад. Считает он не справедливым и то, что вниманием обделили и Наталью Гулькину.

"Их намного, намного больше — ушедших, а, главное, живых", — отметил Садальский.

Актёр считает, что звания присваиваются не за достижения, а за близость к властьимущим.

Уточнения

Влади́мир Алексе́евич Ко́нкин (род. 19 августа 1951, Саратов, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2010), заслуженный артист Украинской ССР (1974), лауреат премии Ленинского комсомола (1974).



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