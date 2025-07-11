Садальский назвал обделённых страной звёзд, которые остаются без званий

Актёр Станислав Садальский возмущён тем, что многие именитые артисты до сих пор не получили звания народных артистов России.
Садальский придумал для артистов, которых не жалуют российские чиновники, особый термин — "инородный артист".
К числу тех, кому принципиально не дают звания, он отнёс Владимира Конкина.
"И неважно, кто из них достоин большего или меньшего — на фоне сегодняшней серой массы заслуженных и народных, это действительно звезды, чьи фильмы, роли, песни уже давно внесены в золотой фонд российского кинематографа", — выразил своё мнение Станислав Юрьевич.
Он напомнил, что даже Владимиру Высоцкому дали звание только посмертно.
Посетовал актёр и на то, что без звания остаётся Жанна Агузарова, а Сергею Пенкину присвоили звание заслуженного лишь полтора назад. Считает он не справедливым и то, что вниманием обделили и Наталью Гулькину.
"Их намного, намного больше — ушедших, а, главное, живых", — отметил Садальский.
Актёр считает, что звания присваиваются не за достижения, а за близость к властьимущим.
Влади́мир Алексе́евич Ко́нкин (род. 19 августа 1951, Саратов, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2010), заслуженный артист Украинской ССР (1974), лауреат премии Ленинского комсомола (1974).
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