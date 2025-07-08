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Чиновники против легенды: Садальский раскрыл правду о Варлей

Садальский объяснил, почему Наталье Варлей не дают звание народной артистки России
1:27
Шоу-бизнес

Станислав Садальский выдвинул свою версию того, почему звезде фильма "Кавказская пленница" Наталье Варлей отказывают в звании народной артистки.

Актриса Наталья Варлей
Фото: ВК-аккаунт Натальи Варлей by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Наталья Варлей

Станислав Садальский рассказал, что, по его сведениям, Наталью Варлей несколько раз за последние годы выдвигали на звание народной артистки России, однако на этот запрос всегда приходит отказ.

"Не народная Варлей и никогда ею не станет — так считают чиновники. Недостойна. Не заслужила любовь зрителей ничем", — написала актёр в своём Telegram-канале.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что сейчас масса артистов получают звания, в то время, как действительно маститые артисты остаются обделёнными.

Он считает несправедливым то, что люди, фильмы с участием которых стали золотым фондом отечественного кинематографа, никак не отмечены страной.

Ранее Садальский раскритиковал Николая Баскова, который исполнил песню Юлиана "Русский вальс".

"Это мастера экрана и сцены, которые ушли в мир иной любимые народом, но нелюбимые государством", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Для таких незаслуженно забытых артистов он придумал своё звание — "инородный артист".

Сам Садальский уже не надеется на получение звания народного артиста России.

Уточнения

Ната́лья Влади́мировна Варле́й (род. 22 июня 1947, Констанца, Румыния) — советская и российская артистка цирка, актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа, певица и телеведущая; заслуженная артистка РСФСР (1989).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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