Блогер Ида Галич рассказала, на какие жертвы она пошла ради беременности

Ида Галич объяснила, от чего она отказалась ради эстетичной беременности

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич перечислила свои ограничения, которые ей пришлось соблюдать из-за беременности.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич, которая официально уходит в декретный отпуск, объяснила, что старалась сделать период своей беременности стильным и красивым. Она отметила, что чувствовала себя красоткой, несмотря на объёмный живот.

К делу создания красоты блогер привлекла профессиональных стилистов, которые помогали ей быть эстетичной.

Звезда Интернета объяснила, что и сама она приложила немало усилий, чтобы хорошо выглядеть в период вынашивания ребёнка.

"Моей задачей было следить за питанием и физическим здоровьем. В этот раз практически не ем мучное, фастфуд и сладкие десерты. Занимаюсь спортом и нахаживаю свои шаги каждый день", — написала Ида в своём Telegram-канале.

Галич отметила, что хорошо себя чувствует и её радует её внешний вид.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.