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Блогер Ида Галич рассказала, на какие жертвы она пошла ради беременности

Ида Галич объяснила, от чего она отказалась ради эстетичной беременности
1:01
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич перечислила свои ограничения, которые ей пришлось соблюдать из-за беременности.

Блогер Ида Галич
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Ида Галич, которая официально уходит в декретный отпуск, объяснила, что старалась сделать период своей беременности стильным и красивым. Она отметила, что чувствовала себя красоткой, несмотря на объёмный живот.

К делу создания красоты блогер привлекла профессиональных стилистов, которые помогали ей быть эстетичной.

Звезда Интернета объяснила, что и сама она приложила немало усилий, чтобы хорошо выглядеть в период вынашивания ребёнка.

"Моей задачей было следить за питанием и физическим здоровьем. В этот раз практически не ем мучное, фастфуд и сладкие десерты. Занимаюсь спортом и нахаживаю свои шаги каждый день", — написала Ида в своём Telegram-канале.

Галич отметила, что хорошо себя чувствует и её радует её внешний вид.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Ида Галич объяснила, от чего она отказалась ради эстетичной беременности
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