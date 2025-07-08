Тайны декрета: почему блогер Ида Галич работала до последнего

Блогер Ида Галич объяснила, почему так долго не прекращала работать, несмотря на большой срок беременности.
Ида Галич рассказала, что официально уходит в декретный отпуск. Последней работой звезды стал VK-Fest, где она была ведущей в паре с Ксенией Собчак.
Непогоду в Санкт-Петербурге она восприняла как знак, что пора отправляться в декрет.
Галич признала, что дотянула до последнего, хотя давно было пора готовиться к рождению малыша.
"Всё просто: рядом со мной крутая команда и тыл в виде родных. Были моментики, конечно, когда я очень уставала, но этот путь в плане работы я прошла достойно!" — объяснила звезда Интернета.
Ида считает, что её беременность получилась стильной и красивой.
Ранее Иду Галич возмутили цены на товары для малышей. Она решила, что покупки для новорождённого обойдутся ей в сумме бюджета маленькой страны.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.