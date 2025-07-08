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Тайны декрета: почему блогер Ида Галич работала до последнего

Ида Галич сообщила об официальном уходе в декретный отпуск
1:00
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич объяснила, почему так долго не прекращала работать, несмотря на большой срок беременности.

Блогер Ида Галич
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Ида Галич рассказала, что официально уходит в декретный отпуск. Последней работой звезды стал VK-Fest, где она была ведущей в паре с Ксенией Собчак.

Непогоду в Санкт-Петербурге она восприняла как знак, что пора отправляться в декрет.

Галич признала, что дотянула до последнего, хотя давно было пора готовиться к рождению малыша.

"Всё просто: рядом со мной крутая команда и тыл в виде родных. Были моментики, конечно, когда я очень уставала, но этот путь в плане работы я прошла достойно!" — объяснила звезда Интернета.

Ида считает, что её беременность получилась стильной и красивой.

Ранее Иду Галич возмутили цены на товары для малышей. Она решила, что покупки для новорождённого обойдутся ей в сумме бюджета маленькой страны.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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