Тайная болезнь Авроры Кибы: что скрывает невеста Григория Лепса за больничной дверью?

Здоровье Авроры Кибы под угрозой: последствия участия в реалити-проекте

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

19-летняя Аврора Киба, невеста Григория Лепса, вызвала беспокойство у своих подписчиков, опубликовав в социальных сетях фотографию из больницы. На снимке видна рука девушки с установленной капельницей. Аврора сообщила о своём неважном самочувствии и выразила надежду на скорое возвращение к активной жизни.

В последнее время Киба активно участвует в различных медиапроектах. Недавно она приняла участие в реалити-шоу "Мастер игры", где, по её словам, часто чувствовала себя плохо. Она также упоминала о дискомфорте, связанном с холодной погодой во время съёмок в Марокко. Теперь же состояние девушки ухудшилось настолько, что потребовалась медицинская помощь в стационаре.

Ранее Аврора Киба рассказывала о своей жизни до встречи с Григорием Лепсом, утверждая, что у неё не было других отношений. Она также опровергла слухи о разрыве с известным певцом, предпочитая не раскрывать подробности своей личной жизни.

Уточнения

«Мастер игры» — российское психологическое реалити-шоу на ТНТ, участники которого соревнуются в искусстве плести интриги.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.