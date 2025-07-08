Кэти Перри и Орландо Блум воссоединились после новостей о расставании

Кэти Перри и Орландо Блум: их неожиданный вояж вместе, несмотря на слухи о разрыве

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Певицу Кэти Перри и актёра Орландо Блума заметили вместе на отдыхе. Звёзды проводят время вместе вопреки сообщениям об их разрыве.

Фото: ВК-аккаунт Орландо Блума by неизвестен is licensed under public doman Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум

После новостей о расставании Кэти Перри и Орландо Блум знаменитости воссоединились. Звёзды решили отдыхают вместе во время каникул их четырехлетней дочери Дейзи. Сообщается, что именно наследница заставила родителей быть рядом.

Пара, отношения которой якобы закончены, наслаждаются путешествием на яхте в компании Лорен и Джеффа Безос.

Поклонники звёзд надеются, что Кэти и Орландо помирятся. Фанаты вспомнили, что пара уже преодолевала кризис в отношениях в 2019 году. Тогда Перри и Блум воссоединились, забыв о разногласиях.

Уточнения

Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр. Получил известность благодаря ролям в кинотрилогии «Властелин колец» (2001, 2002, 2003) и её приквеле «Хоббит».



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