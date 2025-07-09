Тигрица в изумруде: Ольга Бузова блистала на свадьбе Дины Авериной в компании таинственного незнакомца

На свадьбе гимнастки Дины Авериной и её избранника Дмитрия Соловьёва, прошедшей 7 июля, блистала не только невеста. Среди гостей была замечена певица Ольга Бузова, ранее участвовавшая с Дмитрием в проекте "Ледниковый период". Артистка появилась в элегантном изумрудном платье, подчёркивающем её формы, но внимание публики привлёк не только её наряд.
Ольга пришла на торжество в сопровождении загадочного мужчины, чья личность пока остаётся неизвестной. Очевидцы отмечают, что незнакомец не скупился на комплименты в адрес певицы, ласково называя её тигрицей.
Несмотря на прошлые разочарования в любви, Ольга Бузова сохраняет веру в искренние чувства. На свадьбе Дины и Дмитрия она пожелала молодожёнам сохранить свою любовь на долгие годы, отметив их нежность, красоту и взаимную любовь.
"Ребята, вы невероятно нежные, красивые и влюблённые. Тот момент, когда два чистых, добрых человека соединились в прекрасную семью", — поделилась своими эмоциями певица.
Об этом сообщает "7Дней".
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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