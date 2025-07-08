Экстрасенс Олег Шепс признался, что состоит в любовных отношениях

Экстрасенс Олег Шепс неожиданно раскрыл свою любовь. Он не только откровенно поделился новостями о своей личной жизни, но и подтвердил отношения с таинственной Полиной.
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Олег Шепс приоткрыл завесу тайны своей личной жизни.
Один из ярких звёзд программы "Битва экстрасенсов" Олег Шепс перестал скрывать, что состоит в любовных отношениях.
"Вопрос сейчас был про отношения мои. Давайте, ладно, затронем эту тему. Ребята, да, это правда, так оно и есть", — объяснил экстрасенс поклонникам.
27-летний медиум не стал распространяться на личную тему, однако фанаты Шепса уже провели своё расследование и решили, что Олег встречается с девушкой по имени Полина. С ней его заметили на отдыхе в Таиланде.
«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.
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