Экстрасенс Олег Шепс признался, что состоит в любовных отношениях

Олег Шепс раскрыл тайну: кто она, загадочная Полина, его новая любовь

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экстрасенс Олег Шепс неожиданно раскрыл свою любовь. Он не только откровенно поделился новостями о своей личной жизни, но и подтвердил отношения с таинственной Полиной.

Фото: ВК-аккаунт Олега Шепса by неизвестен is licensed under public doman Экстрасенс Олег Шепс

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Олег Шепс приоткрыл завесу тайны своей личной жизни.

Один из ярких звёзд программы "Битва экстрасенсов" Олег Шепс перестал скрывать, что состоит в любовных отношениях.

"Вопрос сейчас был про отношения мои. Давайте, ладно, затронем эту тему. Ребята, да, это правда, так оно и есть", — объяснил экстрасенс поклонникам.

27-летний медиум не стал распространяться на личную тему, однако фанаты Шепса уже провели своё расследование и решили, что Олег встречается с девушкой по имени Полина. С ней его заметили на отдыхе в Таиланде.

Уточнения

«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.