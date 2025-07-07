Дана Борисова рассказала, что дочери предалась её болезнь

Дана Борисова раскрыла тяжёлый секрет: биполярное расстройство передалось её дочери

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова призналась, что у неё диагностировали психическое нарушение.

Фото: ВК-аккаунт Даны Борисовой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Дана Борисова

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксёнова рассказала, что ей пришлось обратиться за психиатрической помощью из-за обострения биполярного расстройства. Девушка уверена, что данный недуг передался ей от мамы, которая тоже страдает от "биполярки".

Дана Борисова уверена, что дочь Полина унаследовала её болезнь.

"Да, у меня тоже биполярка, это, я вам хочу сказать, то еще испытание, потому что ты переживаешь такие муки и такие круги ада, что врагу не пожелаешь", — цитирует слова звезды ТВ Общественная Служба Новостей.

Телеведущая объяснила, что делает всё возможное, чтобы помочь своей наследнице. Дана отметила, что ей нравится оптимистичный настрой Полины, которая стойко выдерживает проявления недуга, не прекращая борьбу.

Борисова рассказала, что справляться с тяжёлыми состояниями психики ей помогают назначенные врачом медикаменты

Звезда ТВ призналась, что если вовремя не примет таблетки, то может вести себя агрессивно.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.



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