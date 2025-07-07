Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не надо пристраивать: Ольга Орлова резко ответила на вопросы о финансах сына
Кожа скатывается от солнцезащитного крема? 5 шагов к спасению
Тепло в сердце, а не в градусах: где Европа зимой становится уютнее, чем летом
Частная космическая компания SR Space: гендиректор раскрыл планы по инвестициям и IPO
Тонкости ухода за кабачками на дачном участке
В Греции мошенник продал несуществующих автомобилей на 250 тысяч евро
Научная группа подала патент на терапию для борьбы со старением
Зерно, мясо и субпродукты: названы ошибки при выборе корма для животных
Windows 11 угрожает пользователям: брандмауэр требует внимания, но почему?

Дана Борисова рассказала, что дочери предалась её болезнь

Дана Борисова раскрыла тяжёлый секрет: биполярное расстройство передалось её дочери
1:12
Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова призналась, что у неё диагностировали психическое нарушение.

Телеведущая Дана Борисова
Фото: ВК-аккаунт Даны Борисовой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Дана Борисова

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксёнова рассказала, что ей пришлось обратиться за психиатрической помощью из-за обострения биполярного расстройства. Девушка уверена, что данный недуг передался ей от мамы, которая тоже страдает от "биполярки".

Дана Борисова уверена, что дочь Полина унаследовала её болезнь.

"Да, у меня тоже биполярка, это, я вам хочу сказать, то еще испытание, потому что ты переживаешь такие муки и такие круги ада, что врагу не пожелаешь", — цитирует слова звезды ТВ Общественная Служба Новостей.

Телеведущая объяснила, что делает всё возможное, чтобы помочь своей наследнице. Дана отметила, что ей нравится оптимистичный настрой Полины, которая стойко выдерживает проявления недуга, не прекращая борьбу.

Борисова рассказала, что справляться с тяжёлыми состояниями психики ей помогают назначенные врачом медикаменты

Звезда ТВ призналась, что если вовремя не примет таблетки, то может вести себя агрессивно.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Пять видов украшений, которые визуально добавляют возраст
Красота и стиль
Пять видов украшений, которые визуально добавляют возраст Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Windows 11 угрожает пользователям: брандмауэр требует внимания, но почему?
Как продлить цветение орхидей: простые советы
Инвестиции BlackRock на Украине: фальшивые надежды не сбылись
На помощь к людям: почему медведи приходят к мусорным бакам в Усть-Илимске
Маршрут по винтажным лавкам России: зачем покупать хлам в аэропорту, когда есть винтаж на рынках
Наши дружные куколки: Виторган показал дочерей после скандала с няней
Неандертальцы использовали огонь для извлечения жира — находка в Ноймарк-Норд
6 способов избавиться от храпа: от правильного положения до медицинских решений
Малозаметные усы на лапах кошек выполняют важную навигационную роль
Средние ставки по ипотеке в июле стали ближе к покупателям: снижение на 0,3-0,5%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.