Лариса Гузеева объяснила, почему не ест еду, которую принесли гости шоу

Телеведущая Лариса Гузеева ответила на упрёки интернет-пользователей, которые пристыдили ведущих шоу "Давай поженимся!" в том, что они много едят на съёмках.
Лариса Гузеева не могла пройти мимо нападок фолловеров. Под постом в соцсетях, в котором Станислав Садальский разбирает тему необычной татуировки на спине Розы Сябитовой.
"А мне интересно, что за мода пошла есть на передачах. Роза аж трясется от радости, жратву принесли. У Малышевой дома не успевают есть, на передаче едят. По РТР врач постоянно ест, что за мода пошла", — выразили своё возмущение интернет-пользователи.
Гузеева ответила на недоумение зрителей.
"Еду готовят наши реквизиторы. Никто не разрешит есть то, что приносят — иди знай чем могут угостить, а мы на работе и рисковать не имеем права — слишком дорого. Так что народ не объедаем", — объяснила звезда ТВ.
Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). Член общественной организации «Союз кинематографистов России».
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