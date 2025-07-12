Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Amazon внедряет ИИ для улучшения каталога товаров: проект Starfish
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Вы не заметили, как стали частью этих модных микротрендов — вот они
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения
США повысят тарифы для Канады до 35% с августа – заявление Трампа
Метаболизм не замедляется ночью: разъяснения специалистов по питанию
Шпинат поддерживает сердце, кости и репродуктивную систему
Как видят мир животные: удивительные особенности зрения различных видов
Как облегчить изжогу: эффективные способы и советы

Лариса Гузеева объяснила, почему не ест еду, которую принесли гости шоу

Народ не объедаем: Гузеева раскрыла секрет по поводу еды от гостей шоу Давай поженимся!
1:02
Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева ответила на упрёки интернет-пользователей, которые пристыдили ведущих шоу "Давай поженимся!" в том, что они много едят на съёмках.

Телеведущая Лариса Гузеева
Фото: Телеграм-канал Ларисы Гузеевой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Лариса Гузеева

Лариса Гузеева не могла пройти мимо нападок фолловеров. Под постом в соцсетях, в котором Станислав Садальский разбирает тему необычной татуировки на спине Розы Сябитовой.

"А мне интересно, что за мода пошла есть на передачах. Роза аж трясется от радости, жратву принесли. У Малышевой дома не успевают есть, на передаче едят. По РТР врач постоянно ест, что за мода пошла", — выразили своё возмущение интернет-пользователи.

Гузеева ответила на недоумение зрителей.

"Еду готовят наши реквизиторы. Никто не разрешит есть то, что приносят — иди знай чем могут угостить, а мы на работе и рисковать не имеем права — слишком дорого. Так что народ не объедаем", — объяснила звезда ТВ.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). Член общественной организации «Союз кинематографистов России».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Недвижимость
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми Аудио 
Лучшие кустарники для создания зелёной изгороди в саду
Садоводство, цветоводство
Лучшие кустарники для создания зелёной изгороди в саду
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Популярное
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок

Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.

Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Последние материалы
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Вы не заметили, как стали частью этих модных микротрендов — вот они
Народ не объедаем: Гузеева раскрыла секрет по поводу еды от гостей шоу Давай поженимся!
США повысят тарифы для Канады до 35% с августа – заявление Трампа
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения
Метаболизм не замедляется ночью: разъяснения специалистов по питанию
Шпинат поддерживает сердце, кости и репродуктивную систему
Как видят мир животные: удивительные особенности зрения различных видов
Как облегчить изжогу: эффективные способы и советы
Учёные бьют тревогу: ледник Перито-Морено может исчезнуть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.