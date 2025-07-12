Как Мария Погребняк укладывает сына спать: секреты строгой мамы

Погребняк поделилась лайфхаком для мам: как быстро и без капризов уложить ребёнка спать

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фото: Инстаграм Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк с сыном

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк объяснила, какие жёсткие условия ставит полугодовалому сыну, чтобы он засыпал в своей кроватке без капризов.

Мать четверых сыновей Мария Погребняк показала себя бескомпромиссной родительницей. Она продемонстрировала, как твёрдо она стоит на своём, когда укладывает сына Владимира спать.

Блогер объяснила, что не при каких условиях не берёт ребёнка на руки и не укачивает его. Она просто говорит малышу спать. Мальчик уже понял, что никакие слёзы не заставят мать ему уступить.

"С детства у ребёнка режим! Я не приучаю к рукам или к качанию! Манипуляции в виде слез на меня не действуют! Я с малышом всегда рядом, когда он засыпает, глажу спинку, могу спеть колыбельную, но на руки не возьму", — поделилась лайфхаком Мария.

Она отметила, что бабушкам ребёнка такой трюк проделать не удаётся. Володя крутит верёвки из старших родственниц, а вот с мамой придерживается твёрдой дисциплины.

Уточнения

Воспита́ние — процесс обучения, защиты и заботы о детях с целью их здорового развития во взрослой жизни.



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