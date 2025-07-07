Яна Рудковская показала, как выглядит Евгений Плющенко после пластики

Лисьи глазки: Яна Рудковская показала Плющенко после пластической операции

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала преображение фигуриста Евгения Плющенко, которому пластическую операцию на лице сделал Тимур Хайдаров.

Фото: Телеграм-канал Яны Рудковской by неизвестен is licensed under public doman Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко

Яна Рудковская опубликовала в социальных сетях видео, на котором можно оценить, как изменилось лицо Евгения Плющенко после хирургического вмешательство. В Сети преображение звезды фигурного катания охарактеризовали словами "лисьи глазки".

Плющенко запечатлен на видеоролике в процессе спортивного состязания под названием Bosco-Padel-Cup, которое он успешно завершил совместно с бывшим футболистом национальной команды России Александром Мостовым.

После просмотра ролика становится ясно, что спортсмен начал уверенно возвращаться к обычной жизни и восстанавливаться после хирургической операции, проведенного Тимуром Хайдаровым.

Яна Рудковская заверяла, что не была осведомлена о том, какую именно операцию сделает Хайдаров Плющенко. Она отметила, что изначально речь шла только о том, чтобы убрать мешки под глазами.

Продюсер рассказала, что благодаря победе в спортивном соревновании Плющенко пополнил семейный бюджет 1 миллионом рублей.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион.



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