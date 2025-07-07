Собчак призналась что в 43 всё ещё чувствует себя блондинкой в шоколаде

Журналистка Ксения Собчак объяснила, как она себя ощущает в 43-летнем возрасте.
Ксения Собчак призналась, что блондинка в шоколаде и хулиганство её не покинули, несмотря на то, что она разменяла уже пятый десяток жизни.
Она отметила, что воспринимает себя зрелой, красивой и уверенной в себе женщиной.
Звезда объяснила, что давно уже не является подростком, однако озорство по-прежнему в ней живёт.
"Хулиганство — это ведь про внутреннюю свободу. И это хулиганство всегда при мне", — поделилась своими мыслями Ксения Анатольевна в социальных сетях.
Ранее Ксения Собчак назвала творчество Надежды Кадышевой псевдорусским стилем.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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