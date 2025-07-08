Том Фелтон устроил трогательный сюрприз своему экранному отцу в Лос-Анджелесе

Актёр Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя во франшизе по Гарри Поттеру, организовал тёплую встречу своему экранному отцу Джейсону Айзексу.
Том Фелтон устроил сюрприз актёру Джейсону Айзексу, который исполнил в фильмах о Гарри Поттере Люциуса Малфоя.
Актёр поведал о встрече в Лос-Анджелесе с киношным родителем в социальных сетях.
"Удивил своего отца, который сегодня был в Голливуде. Так приятно воссоединиться. Люблю тебя, папа", — подписал кадры Фелтон.
На видео молодой актёр обнимает своего старшего коллегу под восторженные крики фанатов "Гарри Поттера".
Ранее сообщалось, что Джон Роулинг осталась в восторге от первых серий новой экранизации о мальчике-волшебнике.
«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.