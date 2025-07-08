Том Фелтон устроил трогательный сюрприз своему экранному отцу в Лос-Анджелесе

Звезда Гарри Поттера устроил сюрприз своему экранному отцу Джейсону Айзексу

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Актёр Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя во франшизе по Гарри Поттеру, организовал тёплую встречу своему экранному отцу Джейсону Айзексу.

Фото: ВК-аккаунт Тома Фелтона by неизвестен is licensed under public doman Актёр Том Фелтон

Том Фелтон устроил сюрприз актёру Джейсону Айзексу, который исполнил в фильмах о Гарри Поттере Люциуса Малфоя.

Актёр поведал о встрече в Лос-Анджелесе с киношным родителем в социальных сетях.

"Удивил своего отца, который сегодня был в Голливуде. Так приятно воссоединиться. Люблю тебя, папа", — подписал кадры Фелтон.

На видео молодой актёр обнимает своего старшего коллегу под восторженные крики фанатов "Гарри Поттера".

Ранее сообщалось, что Джон Роулинг осталась в восторге от первых серий новой экранизации о мальчике-волшебнике.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс.



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