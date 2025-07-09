Список звёзд, которые покоряют корпоративы: кто возглавляет рейтинг и почему там нет SHAMAN'а и Кадышевой?

Почему SHAMAN и Кадышева не попали в список самых популярных артистов?

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По версии "Комсомольской правды", составленной совместно с продюсером Ильёй Саглиани, Сергей Жуков, Григорий Лепс и Anna Asti возглавили рейтинг самых популярных артистов в России. В десятку также вошли "Иванушки International", Баста, Николай Басков и Люся Чеботина, а завершает её Сосо Павлиашвили. Замыкает двадцатку Любовь Успенская.

Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зрительный зал и сцена

По данным издания, выступление этих звёзд на частных мероприятиях обходится в сумму от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от даты, места проведения и других факторов.

В статье с юмором отмечается отсутствие в списке SHAMAN'а и Надежды Кадышевой, что объясняется тем, что они заняты на других площадках: Кадышева предпочитает масштабные концерты, а SHAMAN имеет плотный гастрольный график, поэтому они нечасто выступают на корпоративах.

Уточнения

Корпоратив — в разговорной речи развлекательное мероприятие для сотрудников организации.



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