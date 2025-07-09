Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биолог Симмонс: дельфины проявляют агрессию, доминирование и мстительность
В Барселоне нашли средневековое судно XV века на глубине 5 метров
Советы садоводов: нашатырь, керосин и бензин прогонят змей с дачного участка
Ольга Бузова появилась на свадьбе Дины Авериной с загадочным мужчиной
Какой хлеб лучше всего подходит для самых вкусных котлет
Натуральные фактуры и крупные узоры вошли в список трендов обоев на 2025 год
Если у виновника ДТП нет ОСАГО, компенсацию можно получить через суд
Эксперты назвали преимущества хлорных таблеток перед жидким хлором для бассейна
Кулинары рассказали: как регулировать остроту домашней аджики — советы по перцу

Список звёзд, которые покоряют корпоративы: кто возглавляет рейтинг и почему там нет SHAMAN'а и Кадышевой?

Почему SHAMAN и Кадышева не попали в список самых популярных артистов?
0:57
Шоу-бизнес

По версии "Комсомольской правды", составленной совместно с продюсером Ильёй Саглиани, Сергей Жуков, Григорий Лепс и Anna Asti возглавили рейтинг самых популярных артистов в России. В десятку также вошли "Иванушки International", Баста, Николай Басков и Люся Чеботина, а завершает её Сосо Павлиашвили. Замыкает двадцатку Любовь Успенская.

Зрительный зал и сцена
Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрительный зал и сцена

По данным издания, выступление этих звёзд на частных мероприятиях обходится в сумму от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от даты, места проведения и других факторов.

В статье с юмором отмечается отсутствие в списке SHAMAN'а и Надежды Кадышевой, что объясняется тем, что они заняты на других площадках: Кадышева предпочитает масштабные концерты, а SHAMAN имеет плотный гастрольный график, поэтому они нечасто выступают на корпоративах.

Уточнения

Корпоратив — в разговорной речи развлекательное мероприятие для сотрудников организации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека
Домашние животные
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека Аудио 
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Эксперты объяснили, когда выгодно сдавать авто по трейд-ин
Клетка виши на пике популярности: как сочетать с другими принтами и цветами
Медицинские импланты: Росатом наращивает производство в 2 раза
Минздрав предупредил о росте случаев аллергии на БАДы и лекарства
Этот маленький секрет продлевает жизнь кондиционеру и уменьшает расходы летом
Капли и таблетки от клещей признаны лучшими средствами для собак — мнение экспертов
Почему SHAMAN и Кадышева не попали в список самых популярных артистов?
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Проверка ДПС: когда поведение водителя вызывает подозрения
Университет Лозанны: пролёт звёзд способен нарушить орбиты планет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.