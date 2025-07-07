Ксения Малафеева: путь от реабилитации до ГИТИСа — чем удивила дочь футболиста

Дочь известного футболиста Вячеслава Малафеева, прошедшая лечение от наркозависимости, будет учиться в ГИТИСе.
Для дочери футболиста Вячеслава Малафеева Ксении это не первое учебное заведение театрального профиля, которое ей довелось посещать.
Ещё год назад появилась информация о том, что девушка приняла решение освоить актёрство и успешно преодолела целых сорок пять кастингов.
Теперь она является учащейся престижнейшего учебного заведения — ГИТИСа. Фото около здания учебного заведения Ксения разместила на своей странице в соцсетях.
Ксения поделилась историей своего сложного пути, отметив, что учёба в десятом и одиннадцатом классах была дистанционной ввиду нахождения в реабилитационном центре, куда её направили заботливые родители. После этого последовала продолжительная фаза восстановления социализации.
Пубертатный этап жизни девушки выдался нелегким, однако терапия и интенсивное лечение помогли изменить ситуацию к лучшему.
Росси́йский институ́т театра́льного иску́сства — ГИТИС — российское высшее учебное заведение. Крупнейший театральный вуз в Европе и один из крупнейших в мире. Основан в 1878 году, расположен в Москве.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.