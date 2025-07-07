Ксения Малафеева: путь от реабилитации до ГИТИСа — чем удивила дочь футболиста

Победившая зависимость дочь футболиста Вячеслава Малафеева зачислена в ГИТИС

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь известного футболиста Вячеслава Малафеева, прошедшая лечение от наркозависимости, будет учиться в ГИТИСе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на экзамене

Для дочери футболиста Вячеслава Малафеева Ксении это не первое учебное заведение театрального профиля, которое ей довелось посещать.

Ещё год назад появилась информация о том, что девушка приняла решение освоить актёрство и успешно преодолела целых сорок пять кастингов.

Теперь она является учащейся престижнейшего учебного заведения — ГИТИСа. Фото около здания учебного заведения Ксения разместила на своей странице в соцсетях.

Ксения поделилась историей своего сложного пути, отметив, что учёба в десятом и одиннадцатом классах была дистанционной ввиду нахождения в реабилитационном центре, куда её направили заботливые родители. После этого последовала продолжительная фаза восстановления социализации.

Пубертатный этап жизни девушки выдался нелегким, однако терапия и интенсивное лечение помогли изменить ситуацию к лучшему.

Уточнения

Росси́йский институ́т театра́льного иску́сства — ГИТИС — российское высшее учебное заведение. Крупнейший театральный вуз в Европе и один из крупнейших в мире. Основан в 1878 году, расположен в Москве.



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