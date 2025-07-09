Юбка с лицом Иды Галич: Ксения Собчак шутит над неожиданной критикой

После совместного появления на публике с Идой Галич телеведущая Ксения Собчак столкнулась с неожиданной волной критики в адрес своего наряда. Внимание пользователей привлёк принт на юбке журналистки, в котором многие усмотрели сходство с лицом Галич.
В своём Telegram-канале Собчак не оставила без внимания шутливые замечания подписчиков, которые активно обсуждали её образ и даже предположили, что она тоже ждёт ребенка, как и её коллега.
Реакция Собчак была выдержана в её фирменном ироничном стиле. Она опубликовала короткий комментарий, противопоставляющий бурные обсуждения в Сети и реальный вид юбки, тем самым намекая на преувеличенность и субъективность восприятия.
"Комментарии под постом VS сама юбка", — написала знаменитость.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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