Юбка с лицом Иды Галич: Ксения Собчак шутит над неожиданной критикой

Ксения Собчак ответила на критику её юбки с принтом, напоминающим Иду Галич

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После совместного появления на публике с Идой Галич телеведущая Ксения Собчак столкнулась с неожиданной волной критики в адрес своего наряда. Внимание пользователей привлёк принт на юбке журналистки, в котором многие усмотрели сходство с лицом Галич.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

В своём Telegram-канале Собчак не оставила без внимания шутливые замечания подписчиков, которые активно обсуждали её образ и даже предположили, что она тоже ждёт ребенка, как и её коллега.

Реакция Собчак была выдержана в её фирменном ироничном стиле. Она опубликовала короткий комментарий, противопоставляющий бурные обсуждения в Сети и реальный вид юбки, тем самым намекая на преувеличенность и субъективность восприятия.

"Комментарии под постом VS сама юбка", — написала знаменитость.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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