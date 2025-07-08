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Легко и весело: Лариса Копенкина рассказала, что на самом деле объединяло её с Прохором Шаляпиным

Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин: что связывало пару в их недолгом браке
2:08
Шоу-бизнес

В 2013 году новость о романе молодого певца Прохора Шаляпина и бизнес-леди Ларисы Копенкиной старше его почти на три десятка лет взорвала медиапространство. Их стремительный брак и последовавший за ним столь же быстрый развод вызвали бурю обсуждений. Общественное мнение было однозначным: юному артисту приписывали исключительно меркантильные мотивы, а их союз считали не более чем расчётом.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Спустя годы певец по-прежнему болезненно реагирует на обвинения в корысти и образе альфонса, который за ним закрепился. Он утверждает, что его финансовое положение было вполне стабильным и до брака благодаря успешной карьере после участия в популярном телепроекте.

По словам артиста, их отношения с бывшей супругой были скорее эпатажным экспериментом, нежели серьёзным союзом. Он подчёркивает, что настоящие альфонсы избегают публичности, в отличие от него и его бывшей избранницы.

Сама бизнесвумен также не отрицает, что их отношения были своего рода авантюрой и развлечением. Она считает, что интерес публики был вызван необычным сочетанием молодого артиста и зрелой, успешной женщины. Несмотря на кратковременность брака, она признаёт, что между ними сложилась особая связь, основанная на лёгкости и взаимопонимании. Она удивлена, почему их союз вызвал столько негатива, словно это первый и последний случай, когда молодой человек женится на женщине старшего возраста.

"Мы встречались просто. Где-то встречались, где-то общались. Нам было легко с Прохором. Знаете, могу сказать, что за эти годы человек стал мне каким-то родным. Я иногда тоже задумываюсь: что это такое, что нас объединяло? Нам друг с другом легко и весело, у нас нет никаких заморочек", — объяснила предпринимательница в эфире шоу "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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