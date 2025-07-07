Виктория Дайнеко выступила против пирсинга дочери Виктории Бони

Виктория Дайнеко принялась отговаривать дочку Бони от пирсинга на бровях

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Виктория Дайнеко помогла Виктории Бони отговорить дочь Анджелину делать пирсинг на лице.

Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной

Виктория Дайнеко не прошла момо видео, на котором 13-летняя Анджелина умоляет мать позволить ей проколоть бровь. Боня проявила твёрдость в этом вопросе, объяснив наследнице, что не позволит ей уродовать красивое лицо.

Подписчики поддержали Боню, отметив, что они "всем интернетом" против такого шага.

Свои аргументы против пирсинга привела певица Виктория Дайнеко.

"У меня с пупком было смешно. Я сняла серёжку и много лет не носила, потом была лапароскопия и вход зашили. Спустя 8 лет после лапароскопии я увидела, что вход от пирсинга снова виден, я вставила серёжку — работает. В итоге я в 37 вернула пирсинг, который сняла лет в 20-21", — поделилась своим опытом исполнительница хита "Я просто сразу от тебя уйду".

Боня позволила в итоге дочери проколоть язык и уши.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



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