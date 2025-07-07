Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как найти свой стиль, если гардероб не радует — 5 признаков, что нужно обновить образ
Нерест нерки: как медведи становятся главными наблюдателями
Как домашние животные защищают мозг от старения — шокирующее открытие
Названы плюсы и минусы употребления кефира перед сном
Названы правила ухода за тормозами при пробеге свыше 150 тыс. км
Косатка Артемида из группы Бигга стала известна из-за необычной техники плавания
Госдума заявила об отсутствии законопроекта о налоге на выездной туризм
Украденная скрипка Страдивари нашлась в Японии
Простые советы против клопов в огороде

Виктория Дайнеко выступила против пирсинга дочери Виктории Бони

Виктория Дайнеко принялась отговаривать дочку Бони от пирсинга на бровях
1:05
Шоу-бизнес

Певица Виктория Дайнеко помогла Виктории Бони отговорить дочь Анджелину делать пирсинг на лице.

Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman
Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной

Виктория Дайнеко не прошла момо видео, на котором 13-летняя Анджелина умоляет мать позволить ей проколоть бровь. Боня проявила твёрдость в этом вопросе, объяснив наследнице, что не позволит ей уродовать красивое лицо.

Подписчики поддержали Боню, отметив, что они "всем интернетом" против такого шага.

Свои аргументы против пирсинга привела певица Виктория Дайнеко.

"У меня с пупком было смешно. Я сняла серёжку и много лет не носила, потом была лапароскопия и вход зашили. Спустя 8 лет после лапароскопии я увидела, что вход от пирсинга снова виден, я вставила серёжку — работает. В итоге я в 37 вернула пирсинг, который сняла лет в 20-21", — поделилась своим опытом исполнительница хита "Я просто сразу от тебя уйду".

Боня позволила в итоге дочери проколоть язык и уши.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Авто
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году Аудио 
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Домашние животные
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Последние материалы
Нерест нерки: как медведи становятся главными наблюдателями
Как домашние животные защищают мозг от старения — шокирующее открытие
Названы плюсы и минусы употребления кефира перед сном
Названы правила ухода за тормозами при пробеге свыше 150 тыс. км
Косатка Артемида из группы Бигга стала известна из-за необычной техники плавания
Госдума заявила об отсутствии законопроекта о налоге на выездной туризм
Украденная скрипка Страдивари нашлась в Японии
Простые советы против клопов в огороде
Почему вы не худеете, даже если правильно питаетесь — 4 неожиданные причины
Валерий Гладилин о новом сезоне Спартака: почему не стоит судить по ничьей?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.