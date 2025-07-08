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Эксперт предупредила дочку Виктории Бони о последствиях пирсинга на бровях

Виктория Боня против: чем может закончиться пирсинг в бровях для её 13-летней дочери
Шоу-бизнес

Врач-дерматолог Юлия Галлямова предупреждает Викторию Бони о рисках пирсинга в бровях для её 13-летней дочери. Учащенные случаи шрамов и последствия для здоровья вызывают тревогу.

Дочь Виктории Бони Анджелина
Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman
Дочь Виктории Бони Анджелина

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова объяснила, чем может закончиться для 13-летней дочки Виктории Бони пирсинг в бровях.

13-летняя дочь звезды "Дома-2" Виктории Бони умоляет мать позволить ей сделать пирсинг на лице, а именно проколоть бровь. Боня категорически против такого шага, так как она уверена, что проколы пирсингом остаются на многие годы и не заживают, особенно на лице.

"Конечно, это всё вредно. Это же не физиологично. У нас организм — целостная законченная система, и нарушение целостности организма, конечно, не без последствий. Где-то бывают крупные последствия, где-то бывают более мелкие, небольшие последствия, но в любом случае они будут", — цитирует слова специалиста Pravda.ru.

Эксперт объяснила, что подростковый возраст — это не взрослый организм.

"Ещё не сформирована полностью иммунная система, не сформирована защита кожи. И ткани, соответственно, всё равно будут расти ещё. Что хрящ, где она будет пробивать его, что основные структуры — они будут расти. Если мы нарушим эту структуру, то, соответственно, дырка — она тоже будет увеличиваться в размере, как это бывает, например, со шрамами и так далее", — предупредила Галлямова.

Медик объяснила, что проколы на кожи имеют свойство зарастать, а там, где хрящ, повреждения либо не зарастут, либо будут зарастать с трудом.

Специалист объяснила, что пирсинг в брови может оставить следы.

"Это кожа, она зарастет, но будет шрамик", — рассказала дерматолог.

Уточнения

Пи́рсинг (англ. piercing — «прокол») — одна из форм модификации тела, создание прокола, в котором носят украшения. Само понятие «пирсинг» может относиться как к процессу прокалывания, так и к отверстиям, сделанным посредством прокалывания.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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