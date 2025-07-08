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Егор Крид шокировал фанатов на концерте: что произошло после его щедрого жеста?

Егор Крид травмировался на концерте: чем закончилось шоу?
1:06
Шоу-бизнес

В Северной столице прошло масштабное музыкальное событие, собравшее целую плеяду звёзд, среди которых были Клава Кока, Джиган, Ваня Дмитриенко и, конечно же, Егор Крид. 31-летний исполнитель не только порадовал фанатов своими популярными треками, но и устроил щедрый жест, разбрасывая в толпу футболки с личными автографами. К сожалению, выступление не обошлось без неприятного момента: во время энергичного исполнения Крид случайно травмировал губу.

Егор Крид
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Егор Крид

Как признался сам артист, причиной стала неосторожность с микрофоном, что привело к кровотечению. Как сообщает kp.ru, несмотря на это, певец проявил профессионализм и не прервал выступление, продолжив радовать публику.

Стоит отметить, что ранее Крид высказывал мысли об усталости и возможном завершении карьеры. Психолог Станислав Самбурский, комментируя эти заявления для сайта "Страсти", выразил сомнение в том, что артист действительно сможет уйти со сцены.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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