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Лера Кудрявцева назвала ужасным сюрпризом погоду в Санкт-Петербурге

Лера Кудрявцева в шоке: как Петербург стал настоящим водным миром в неожиданное время
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Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева осталась в шоке от питерских природных аномалий.

Затопленная улица в Сидар-Рапидс в штате Айова
Фото: flickr.com by Геологическая служба США, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Затопленная улица в Сидар-Рапидс в штате Айова

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором жители и гости Санкт-Петербурга переходят пешеходный переход до колен в воде. Прохожие проваливаются в открытые ливнёвки, из которых их вытаскивают неравнодушные граждане.

"И в Питере. Ребята, кто из вас? Как обстоят дела спустя пару дней? Погода каждый год подкидывает ужасный сюрприз", — написала под кадрами звезда ТВ.

Ранее блогер Ида Галич предположила, что начавшееся в северной столице наводнение связано с приездом Ксении Собчак в Санкт-Петербург. Галич и Собчак вместе ведут в Питере VK Fest.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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