Лера Кудрявцева назвала ужасным сюрпризом погоду в Санкт-Петербурге

Телеведущая Лера Кудрявцева осталась в шоке от питерских природных аномалий.
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором жители и гости Санкт-Петербурга переходят пешеходный переход до колен в воде. Прохожие проваливаются в открытые ливнёвки, из которых их вытаскивают неравнодушные граждане.
"И в Питере. Ребята, кто из вас? Как обстоят дела спустя пару дней? Погода каждый год подкидывает ужасный сюрприз", — написала под кадрами звезда ТВ.
Ранее блогер Ида Галич предположила, что начавшееся в северной столице наводнение связано с приездом Ксении Собчак в Санкт-Петербург. Галич и Собчак вместе ведут в Питере VK Fest.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
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