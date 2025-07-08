Гипс вместо чемодана: жена Natan'а столкнулась с неожиданной проблемой

Жена Natan'а сломала ногу: что произошло в отпуске?

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время отпуска с рэпером Natan'ом его жена, дизайнер Анастасия Швецова, получила неприятную травму. Артист поделился новостью с подписчиками в социальных сетях, сообщив, что супруга сломала ногу.

Фото: commons.wikimedia.org by Страна FM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Натан

По словам Natan'а, инцидент произошёл вечером, когда Анастасия вышла в магазин. Подробности произошедшего он не раскрыл, но показал видео из больницы, где на ногу Анастасии уже наложен гипс.

Травма оказалась особенно неприятной, так как произошла непосредственно перед запланированным возвращением пары в Россию. Им предстоял долгий восьмичасовой перелёт с пересадками. Несмотря на ситуацию, Natan постарался разрядить обстановку шуткой, упомянув большое количество багажа и добавив, что теперь к нему прибавился еще один "чемодан" — гипс на ноге жены.

Стоит отметить, что незадолго до этого Natan публично рассказал о примирении с Анастасией после периода разногласий. Он признался, что жена смогла простить ему измены, и они вместе решили сохранить семью.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Азизович Мирзохонов) (род. 17 марта 1986, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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