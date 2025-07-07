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Дзюник назвал сумму справедливого гонорара воссоединившейся группы Тату

Сколько стоит выступление группы Тату: продюсер назвал справедливую сумму
1:04
Шоу-бизнес

Бывший концертный директор группы "Тату" продюсер Леонид Дзюник объяснил, сколько должны получать участницы коллектива за концерт.

Певицы Юлия Волкова и Лена Катина
Фото: Инстаграм Юлии Волковой by неизвестен is licensed under public doman
Певицы Юлия Волкова и Лена Катина

Дзюник, который в прошлом руководил популярной группой "Тату", уверен, что за концертное выступление Юлия Волкова и Лена Катина должны получать не менее 10 миллионов рублей.

"Справедливый гонорар для девочек группы "Тату”, которые в свое время покорили весь мир, будет по 10 миллионов каждой", — цитирует слова продюсера aif.ru.

Деятель шоу-бизнеса отметил, что композиции музыкального коллектива по-прежнему популярны, так как звучат на радио не только в России, но и за рубежом.

При этом продюсер не верит в полноценное возрождение группы. Он видит в выступлениях дуэта только разовую акцию.

За 45 минут своего выступления Волкова и Катина запрашивают как раз 10 миллионов рублей. За эту сумму они обещают спеть самые популярные хиты некогда культовой группы.

Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной. Группа создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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