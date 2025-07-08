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Юрий Лоза поздравил Ринго Старра с 85-летним юбилеем

Не взяли бы стучать на бубне: Лоза раскритиковал звезду Beatles Ринго Старра
1:08
Шоу-бизнес

Юрий Лоза поздравил Ринго Старра с 85-летием, делясь своими мыслями о его карьере. Узнайте, какой секрет успеха он видит у рок-звезды!

The Beatles
Фото: commons.wikimedia by United Press International, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
The Beatles

Певец Юрий Лоза посвятил свой пост звезде группы Beatles, барабанщику Ринго Старру, который празднует юбилей.

Музыкант удостоен звания рыцаря-бакалавра и права называться "сэр". Его звезда красуется на аллее славы рок-н-ролла на фабрике грёз.

Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что только удача помогла Ринго Старру построить удачную музыкальную карьеру. Лоза считает, что лишь попадание Ринго в великую четвёрку сделало его знаменитым.

"В шоу Френка Заппы или "Gentle Giant" Ринго Старра скорее всего не взяли бы даже стучать на бубне — грамоты не хватило бы", — выразил своё мнение артист в социальных сетях.

Лоза признал, что всё это не умоляет звёздного статуса Ринго Старра.

"С Днём рождения, Везунчик!" — обратился к культовому мызыканту Юрий Эдуардович.

Уточнения

Сэр Ричард Старки (англ. Richard Starkey; род. 7 июля 1940, Ливерпуль, Англия, Великобритания), более известный как Ринго Старр (англ. Ringo Starr), — британский музыкант, автор песен и актёр. Известен как барабанщик группы The Beatles.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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