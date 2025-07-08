Юрий Лоза поздравил Ринго Старра с 85-летним юбилеем

Юрий Лоза поздравил Ринго Старра с 85-летием, делясь своими мыслями о его карьере. Узнайте, какой секрет успеха он видит у рок-звезды!
Певец Юрий Лоза посвятил свой пост звезде группы Beatles, барабанщику Ринго Старру, который празднует юбилей.
Музыкант удостоен звания рыцаря-бакалавра и права называться "сэр". Его звезда красуется на аллее славы рок-н-ролла на фабрике грёз.
Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что только удача помогла Ринго Старру построить удачную музыкальную карьеру. Лоза считает, что лишь попадание Ринго в великую четвёрку сделало его знаменитым.
"В шоу Френка Заппы или "Gentle Giant" Ринго Старра скорее всего не взяли бы даже стучать на бубне — грамоты не хватило бы", — выразил своё мнение артист в социальных сетях.
Лоза признал, что всё это не умоляет звёздного статуса Ринго Старра.
"С Днём рождения, Везунчик!" — обратился к культовому мызыканту Юрий Эдуардович.
Сэр Ричард Старки (англ. Richard Starkey; род. 7 июля 1940, Ливерпуль, Англия, Великобритания), более известный как Ринго Старр (англ. Ringo Starr), — британский музыкант, автор песен и актёр. Известен как барабанщик группы The Beatles.
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