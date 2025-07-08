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Жалею, что не попрощалась: Джесси Джей удалили грудь из-за онкологии

Джесси Джей открывает сердце: откровение о раке груди и мастэктомии
1:08
Шоу-бизнес

Певица Джесси Джей рассказала о сложностях борьбы с раком груди: откровенные эмоции после мастэктомии и внутренние переживания звезды.

4 стадия рака груди
Фото: commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
4 стадия рака груди

37-летняя певица Джесси Джей, у которой диагностировали онкологию, поведала о проведённой мастэктомии.

Летом этого года у Джесси Джей обнаружили рак груди ранней стадии. Медики приняли решение об удалении молочных желёз.

Певица объяснила, что в момент, когда соглашалась на операцию, желала только выжить. Вся рефлексия по поводу ситуации накрыла знаменитость позже. Она призналась, что не подготовилась морально к ситуации, поэтому её терзает запоздалая грусть.

"Сейчас я испытываю разочарование из-за того, что не попрощалась со своей грудью. Звучит глупо, но это так", — призналась артистка.

Джесси Джей объяснила, что старалась быть сильной, когда речь шла о спасении её жизни, а теперь её захлестнули эмоции.

"Сейчас я позволяю себе злиться и расстраиваться", — объяснила певица.

Уточнения

Мастэктоми́я (от др.-греч. μαστός «грудь» и εκ τομή «удаляю») — хирургическая операция по удалению молочной железы. Сущность операции: удаление молочной железы, жировой клетчатки, в которой содержатся лимфатические узлы (вероятные места метастазирования) и, в зависимости от варианта мастэктомии, удаление малой и/или большой грудной мышц.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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