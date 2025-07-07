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Алёна Водонаева пожаловалась на несъедобную еду в США

Алёна Водонаева сбросила 1,5 кг за 2 недели из-за несъедобной еды в США
0:57
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2 " Алёна Водонаева похвасталась своим новым достижением в избавлении от лишнего веса. Установить рекорд ей удалось в путешествии по США.

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева
Фото: Телеграм-канал Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman
Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

Алёна Водонаева отправилась праздновать свой 43-й день рождения в США, Там и без того худая знаменитость сбросила ещё вес.

Она призвала поклонников позавтракать вместе с ней. Завтрак звезды состоит из кофе "Американо", булки с авокадо, маслом и сыром и ягод.

"В Америке я похудела за 2 недели на 1,5 кг. Обычно 1,5 кг для меня — это минимум 1,5 месяца. А тут всё стремительно, так как к я мало что могу есть из американской еды", — объяснила знаменитость.

Ранее сообщалось, что Алёне Водонаевой сделали необычное предложение руки и сердца.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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