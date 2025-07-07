49-летняя Тина Канделаки рассказала, как поддерживает себя в фоме

49-летняя Тина Канделаки раскрыла секрет, как не стареть и держать форму — это просто!

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки объяснила, что помогает ей держать себя в форме и откладывать старение.

Фото: ВК-аккаунт Тины Канделаки by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Тина Канделаки

49-летняя Тина Канделаки опубликовала в социальных сетях видео, на котором она активно занимается в спортзале, а после блистает в стильной одежде, хвастаясь стройной фигурой.

Звезда ТВ рассказала, что взяла себе за правило ложиться спать не позднее 22.00. Принимает она пищу строго до 16.00, поддерживая свой вес с помощью ежедневных спортивных упражнений.

"Правила простые, но чтобы был результат, они должны быть с вами на всю жизнь, а не только на летний сезон", — дала совет поклонникам Канделаки.

Ранее Тина Канделаки призналась, что назвала дочь Меланией в честь жены президента США Дональда Трампа.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.



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