49-летняя Тина Канделаки рассказала, как поддерживает себя в фоме

Телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки объяснила, что помогает ей держать себя в форме и откладывать старение.
49-летняя Тина Канделаки опубликовала в социальных сетях видео, на котором она активно занимается в спортзале, а после блистает в стильной одежде, хвастаясь стройной фигурой.
Звезда ТВ рассказала, что взяла себе за правило ложиться спать не позднее 22.00. Принимает она пищу строго до 16.00, поддерживая свой вес с помощью ежедневных спортивных упражнений.
"Правила простые, но чтобы был результат, они должны быть с вами на всю жизнь, а не только на летний сезон", — дала совет поклонникам Канделаки.
Ранее Тина Канделаки призналась, что назвала дочь Меланией в честь жены президента США Дональда Трампа.
Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.