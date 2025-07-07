Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актёр Олег Тактаров о своей семье: дети разбросаны по миру
Российские учёные предложили применять стволовые клетки при лечении ХОБЛ
Необычный выброс с Солнца уже меняет космос — почему Земля может оказаться следующей
Американские республиканцы выступают за сворачивание украинского проекта
Канцлер противоречит депутату: что скрывает Германия в конфликте России и Украины?
Оппозиционный блок Победа провёл съезд в Москве из-за репрессий в Молдавии
В Ставрополе двое жителей обвинены в мошенничестве с землей на 67 млн рублей
Секретная операция Польши у границ ФРГ: что известно
Цены на ветеринарные услуги в Финляндии заставляют людей отдавать питомцев в приюты

Виктория Боня запретила дочери Анджелине уродовать своё лицо пирсингом

Виктория Боня и её дочь: громкий конфликт вокруг пирсинга — что стало причиной спора?
1:02
Шоу-бизнес

Виктория Боня продолжает свой захватывающий "сериал" про трудности подросткового возраста. Публику заинтересовал новый спор модели с дочерью Анджелиной.

Дочь Виктории Бони Анджелина
Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman
Дочь Виктории Бони Анджелина

13-летняя дочь Виктории Бони Анджелина стала слёзно просить мать позволить ей сделать пирсинг на лице. Девочка хочет проколоть бровь.

Боня категорически против такого шага. Она отметила, что не позволит наследнице уродовать своё красивое лицо.

"Боже! Дай мне сил быть твёрдой как Эверест", — взмолилась звезда телестройки.

Виктория пошла на компромисс и разрешила дочери проколоть уши и язык. Она напомнила, что ранее позволила Анджелине проколоть живот.

Анджелина настаивала на своём, поэтому звезда "Дома-2" призвала на подмогу своих подписчиков.

Интернет-публика встала на сторону заботливой матери. Они объяснили, что дыры от пирсинга никогда не заживают и будут сопровождать всю жизнь.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Садоводство, цветоводство
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
В Туле водитель Chevrolet Camaro приговорён к 4,5 годам за смертельное ДТП
Президент Ирана обвинил Нетаньяху в раздувании ядерного скандала
Китайские бренды рассматривают покупку простаивающих мощностей BMW в Калининграде
Синий свет от смартфонов вызывает преждевременное старение кожи
В Будапеште появились плакаты против вступления Украины в ЕС — 95% венгров сказали нет
Стретчинг для здоровья: 6 плюсов, которые изменят ваше самочувствие
Украинские военные признали превосходство российских дронов под Константиновкой
10 правил для родителей: как сохранить мир в семье из-за телефонов
Ветеринары сообщили: как поведение собаки меняется при воспалении
Великобритания запустит роскошный поезд Britannic Explorer 21 июля 2025
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.