Виктория Боня запретила дочери Анджелине уродовать своё лицо пирсингом

Виктория Боня и её дочь: громкий конфликт вокруг пирсинга — что стало причиной спора?

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня продолжает свой захватывающий "сериал" про трудности подросткового возраста. Публику заинтересовал новый спор модели с дочерью Анджелиной.

Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman Дочь Виктории Бони Анджелина

13-летняя дочь Виктории Бони Анджелина стала слёзно просить мать позволить ей сделать пирсинг на лице. Девочка хочет проколоть бровь.

Боня категорически против такого шага. Она отметила, что не позволит наследнице уродовать своё красивое лицо.

"Боже! Дай мне сил быть твёрдой как Эверест", — взмолилась звезда телестройки.

Виктория пошла на компромисс и разрешила дочери проколоть уши и язык. Она напомнила, что ранее позволила Анджелине проколоть живот.

Анджелина настаивала на своём, поэтому звезда "Дома-2" призвала на подмогу своих подписчиков.

Интернет-публика встала на сторону заботливой матери. Они объяснили, что дыры от пирсинга никогда не заживают и будут сопровождать всю жизнь.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



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