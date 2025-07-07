Юлия Ковальчук защищает Алексея Чумакова: какие секреты певица раскрыла в интервью?

Такой папаша: Юлия Ковальчук рассказала о поведении Чумакова в семье

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук продолжает находить аргументы в защиту Алексея Чумакова, которого объявили абьюзером.

Фото: ВК-аккаунт Алексея Чумакова by неизвестен is licensed under public doman Певица Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков

Юлия Ковальчук рассказала, за какие качества ценит своего мужа Алексея Чумакова. Эк-солистка группы "Блестящие" уверена, что певец — отличный отец.

"Он такой папаша, который не растеряется. Если надо поменять памперсы, поменяет если надо укачать, укачает", — похвалила супруга певица в "ШБ-Шоу".

Ковальчук старается обелить репутацию мужа после его неосторожных высказываний в интервью. Публике показалось, что Чумаков неуважительно относится к жене. Заподозрили артиста и в неверности супруге.

Ранее сообщалось, что фотография женской груди чуть не разрушила брак Ковальчук и Чумакова.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.



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