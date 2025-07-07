Юлия Ковальчук защищает Алексея Чумакова: какие секреты певица раскрыла в интервью?

Певица Юлия Ковальчук продолжает находить аргументы в защиту Алексея Чумакова, которого объявили абьюзером.
Юлия Ковальчук рассказала, за какие качества ценит своего мужа Алексея Чумакова. Эк-солистка группы "Блестящие" уверена, что певец — отличный отец.
"Он такой папаша, который не растеряется. Если надо поменять памперсы, поменяет если надо укачать, укачает", — похвалила супруга певица в "ШБ-Шоу".
Ковальчук старается обелить репутацию мужа после его неосторожных высказываний в интервью. Публике показалось, что Чумаков неуважительно относится к жене. Заподозрили артиста и в неверности супруге.
Ранее сообщалось, что фотография женской груди чуть не разрушила брак Ковальчук и Чумакова.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
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