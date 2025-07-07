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Apple Music раскрыл тайну: 500 песен, изменивших историю музыки за 10 лет

Эд Ширан возглавил рейтинг Apple Music с песней Shape of You
1:24
Шоу-бизнес

Apple Music опубликовал юбилейный рейтинг 500 самых значимых песен за 10 лет существования сервиса. Первое место занял мегахит Эда Ширана "Shape of You" (2017), ставший мировым рекордсменом по прослушиваниям в поп-музыке.

Спорт с музыкой
Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Спорт с музыкой

На второй позиции — "Blinding Lights" The Weeknd, лидировавший в глобальных чартах больше 180 дней. Бронза у трека Дрейка "God's Plan", признанного самым популярным хип-хоп проектом в истории платформы. В топ-5 также вошли "Sunflower" и "Rockstar" Post Malone.

Десятку дополняют: "One Dance" (Drake), "Sicko Mode" (Travis Scott), "Perfect" (Ed Sheeran), "No Guidance" (Chris Brown), "Bad Guy" (Billie Eilish).

Особое внимание — 156-му месту "Bohemian Rhapsody" Queen (самый старый трек) и сезонному хиту Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You". Кантри-лидером стала "Old Town Road" Lil Nas X (#60), а Тейлор Свифт — самой представленной артисткой (14 песен) с лучшим результатом у "Cruel Summer" (#57).

"Этот список — саундтрек к культурной революции потокового вещания", — отметили в Apple Music.

Замыкает рейтинг "Fair Trade" Трэвиса Скотта.

Уточнения

Э́двард Кри́стофер Ши́ран (англ. Edward Christopher Sheeran; род. 17 февраля 1991[…], Галифакс, Уэст-Йоркшир), более известный как Эд Ширан (англ. Ed Sheeran), — британский певец, автор песен, музыкант, звукозаписывающий продюсер, актёр и бизнесмен. 

Apple Music — музыкальный стриминговый сервис, представленный компанией Apple на WWDC 2015, предоставляющая доступ к миллионам композиций из библиотеки iTunes Store.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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