Apple Music раскрыл тайну: 500 песен, изменивших историю музыки за 10 лет

Эд Ширан возглавил рейтинг Apple Music с песней Shape of You

Apple Music опубликовал юбилейный рейтинг 500 самых значимых песен за 10 лет существования сервиса. Первое место занял мегахит Эда Ширана "Shape of You" (2017), ставший мировым рекордсменом по прослушиваниям в поп-музыке.

На второй позиции — "Blinding Lights" The Weeknd, лидировавший в глобальных чартах больше 180 дней. Бронза у трека Дрейка "God's Plan", признанного самым популярным хип-хоп проектом в истории платформы. В топ-5 также вошли "Sunflower" и "Rockstar" Post Malone.

Десятку дополняют: "One Dance" (Drake), "Sicko Mode" (Travis Scott), "Perfect" (Ed Sheeran), "No Guidance" (Chris Brown), "Bad Guy" (Billie Eilish).

Особое внимание — 156-му месту "Bohemian Rhapsody" Queen (самый старый трек) и сезонному хиту Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You". Кантри-лидером стала "Old Town Road" Lil Nas X (#60), а Тейлор Свифт — самой представленной артисткой (14 песен) с лучшим результатом у "Cruel Summer" (#57).

"Этот список — саундтрек к культурной революции потокового вещания", — отметили в Apple Music.

Замыкает рейтинг "Fair Trade" Трэвиса Скотта.

