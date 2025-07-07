Жизнь без левой сонной артерии: Маргарита Симоньян рассказала правду о своём здоровье

Симоньян раскрыла врождённую аномалию: нет левой сонной артерии, всегда бледна и устала

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Маргарита Симоньян откровенно рассказала о состоянии своего здоровья в Telegram. Главный редактор RT ответила подписчице, обеспокоенной её бледностью, и раскрыла врожденную аномалию.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Маргарита Симоньян 05 (29-11-2017)

Она пояснила, что из-за врождённой аномалии у неё отсутствует левая сонная артерия, а также присутствуют проблемы с сосудами. По словам Симоньян, в этом причина её постоянной бледности, зябкости и усталости: "Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая".

На замечание о кажущейся энергии журналистка ответила, что это заблуждение. Симоньян призналась в нехватке сил, но подчеркнула решимость жить дальше.

"Но ведь жить-то надо, раз Господь дал эту жизнь, правда?" - задалась она вопросом.

Она процитировала мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна, который часто спрашивал: "А если бы у тебя их [артерий] было две?". Напомним, Кеосаян находится в коме с конца декабря 2024 года после перенесённой клинической смерти.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.



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