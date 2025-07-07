Тина Канделаки раскрыла секрет имени дочери: в честь кого она её назвала?

Тина Канделаки призналась: дочь Мелания названа в честь жены Дональда Трампа

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Тина Канделаки сделала неожиданное признание в соцсетях: её дочь Мелания получила имя в честь Мелании Трамп, супруги президента США Дональда Трампа. Ведущая показала редкое фото повзрослевшей дочери.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тина Канделаки

Канделаки объяснила выбор имени драматичными обстоятельствами родов в конце 2000 года. По её словам, ей не удавалось родить из-за особенностей физиологии, поэтому она "остервенела и ела мамины шу".

В тот период она увлечённо смотрела конкурс красоты, где Дональд Трамп представлял участниц и обратил внимание на будущую жену — Меланию Кнаус.

"Я не могла оторваться от неё. Породистая, с невероятно раскосыми голубыми глазами шатенка была самой красивой девушкой", — поделилась Канделаки.

Именно этот момент вдохновил её. "Да, Меланию зовут в честь жены президента США. Так сложились обстоятельства, и переписывать историю я не буду!", — заявила телеведущая.

Мелания — старшая дочь Канделаки от первого брака. У телеведущей также есть сыновья Лео и двухлетний Георгий. Она редко публикует фото детей.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.



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